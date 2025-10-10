Dolce tenero e affettuoso | Bimbo cerca casa

10 ott 2025

Bimbo cerca casa. È un tenero nanerottolo di taglia medio-piccola, pesa circa 15 chili e ha circa 9 anni. Va d’accordo con tutti ed è super affettuoso, è un cane davvero dolce, perfetto anche come prima esperienza. In stallo in provincia di Piacenza, associazione Abbaio come te. Per informazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

