Docenti precari | È diventato un incubo Così Angelo descrive la sua vita da insegnante precario INTERVISTA

È diventato un incubo Così Angelo descrive la sua vita da insegnante precario INTERVISTA

Quest’anno, dice, è stato scavalcato da colleghi con meno esperienza ma con abilitazioni ottenute grazie ai nuovi percorsi da 60 o 30 CFU, “comprati a caro prezzo”. “ È davvero costosissimo – racconta – come tanti altri docenti che vivono con stipendi modesti, costretti a spostarsi al Nord per lavorare, affrontando affitti altissimi, voli costosi, e una vita sospesa tra valigie e aule. ” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

