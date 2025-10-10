Docenti della Classe di concorso A023 AND | rischiano di diventare gli invisibili della scuola italiana
La Direzione Nazionale AND lancia l’allarme sulla questione dei docenti nominati per la classe di concorso A023 – “Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)”, introdotta con il DM n. 55 del 22 dicembre 2023. Si tratta di centinaia di docenti in tutta Italia, i quali a volte si ritrovano ad essere utilizzati dai . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: docenti - classe
Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [AGGIORNATO con RETTIFICHE]
Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [COMPLETO]
In Inghilterra solo 3 docenti su 10 hanno studiato nella loro formazione iniziale come coinvolgere i genitori: il 71% arriva in classe impreparato a gestire le relazioni con le famiglie
Sabato 4 ottobre, la classe 3 Asa, accompagnata dalle docenti MariaTeresa Guerri e Olga Veramejeva, ha partecipato a un momento significativo del Calibro Africa Festival "Viaggio fra le letterature africane", tenutosi presso la Biblioteca Carducci di Città di C - facebook.com Vai su Facebook
Docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e studentesse in Consiglio. DPR in Gazzetta Ufficiale - X Vai su X
Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. orizzontescuola.it scrive
Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: requisiti e prove - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana. Scrive tecnicadellascuola.it