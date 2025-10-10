Docente universitario della Giustino Fortunato protagonista al World Food Forum 2025
Tempo di lettura: 4 minuti Il professore Alex Giordano, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento e direttore del Societing Lab del CeSMA dell’Università Federico II di Napoli nel Polo di San Giovanni a Teduccio, sarà tra i protagonisti del World Food Forum 2025, l’appuntamento globale promosso dalla FAO per costruire un futuro sostenibile dei sistemi agroalimentari. Considerato tra i massimi esperti di innovazione sociale e trasformazione digitale per i sistemi agroalimentari sostenibili, Giordano porterà a Roma la sua visione di FoodSystem 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: docente - universitario
Malore mentre fa il bagno nel lago di Como: morto Siro Toscani, docente universitario 68enne
Proseguono i "Lunedì di Viserba". L'incontro con il docente universitario per parlare del fenomeno migratorio
Il docente universitario: "Proibire non ha senso. E si può capire chi bara"
OLTRE LA GITA Nuove idee per una scuola in movimento Sabato 25 ottobre, ore 15-18 Museo del Tessuto, Via Puccetti 3 – Prato Claudio Visentin Giornalista, scrittore, docente universitario Un laboratorio e lezione rivolto a: Insegnanti Educatori Genitori Un’o - facebook.com Vai su Facebook
A Pisa un docente universitario contuso finisce al pronto soccorso, un’aula occupata, e chi parla di pace usa solo la forza. Chi semina violenza in nome di una causa, smentisce tutto ciò che dice. Libertà di pensiero significa rispetto, non aggressione. #NoAll - X Vai su X
Alex Giordano al World Food Forum 2025 - Il professore Alex Giordano, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento e direttore del Societing Lab ... Come scrive napolivillage.com
Da Unipegaso alla telematica di Benevento: Iervolino torna in pista e rilancia - L’imprenditore napoletano riparte dal suo primo amore, le università: offerta di 140 milioni per l’ateneo Giustino Fortunato di proprietà dell’ultraottantenne Angelo Colarusso. Scrive lettera43.it