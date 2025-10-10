Docente universitario della Giustino Fortunato protagonista al World Food Forum 2025

Tempo di lettura: 4 minuti Il professore  Alex Giordano, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento e direttore del Societing Lab del CeSMA dell’Università Federico II di Napoli nel Polo di San Giovanni a Teduccio, sarà tra i protagonisti del  World Food Forum 2025, l’appuntamento globale promosso dalla  FAO  per costruire un futuro sostenibile dei sistemi agroalimentari. Considerato tra i massimi esperti di  innovazione sociale e trasformazione digitale per i sistemi agroalimentari sostenibili, Giordano porterà a Roma la sua visione di  FoodSystem 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

