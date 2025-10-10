Tempo di lettura: 4 minuti Il professore Alex Giordano, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento e direttore del Societing Lab del CeSMA dell’Università Federico II di Napoli nel Polo di San Giovanni a Teduccio, sarà tra i protagonisti del World Food Forum 2025, l’appuntamento globale promosso dalla FAO per costruire un futuro sostenibile dei sistemi agroalimentari. Considerato tra i massimi esperti di innovazione sociale e trasformazione digitale per i sistemi agroalimentari sostenibili, Giordano porterà a Roma la sua visione di FoodSystem 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Docente universitario della “Giustino Fortunato” protagonista al World Food Forum 2025