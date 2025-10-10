Dl sicurezza | Magi ' lunedì alla Camera conferenza stampa su ricorso a Consulta'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Lunedì 13 ottobre, alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei deputati, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, terrà una conferenza stampa in vista della seduta in Camera di Consiglio della Corte Costituzionale, convocata il 20 ottobre, che valuterà l'ammissibilità del ricorso presentato per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo sul decreto sicurezza. "Insieme a costituzionalisti e giuristi - ha detto Magi - ricorderemo le ragioni che ci hanno portato a impugnare questa legge liberticida e, secondo noi, gravemente lesiva delle prerogative del parlamento, davanti alla Consulta”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - magi
Ucraina: Magi, 'rischio sicurezza è Salvini che nega pericolosità Putin, non migranti'
La magia della Barcolana incontra l’impegno per la sicurezza stradale! 5 In auto quando devi svoltare, usa sempre le frecce direzionali. Puoi mettere in difficoltà gli altri conducenti e aumenta il rischio di incidenti. Dal 9 al 12 ottobre ti aspettiamo in Piazza - facebook.com Vai su Facebook
#Barcolana La magia della Barcolana incontra l’impegno per la sicurezza stradale! Un piccolo gesto fa una grande differenza: 1Allaccia sempre la cintura di sicurezza, davanti e dietro. È il modo più semplice ed efficace per proteggere te stesso e chi viaggi - X Vai su X
Dl sicurezza: Magi, 'lunedì alla Camera conferenza stampa su ricorso a Consulta' - Lunedì 13 ottobre, alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei deputati, il segretario di Più Europa, Riccardo ... Da iltempo.it
Il Decreto Sicurezza è legge, ecco tutte le novità - Dopo l’approvazione definitiva di ieri, il dl sicurezza è diventato legge. Lo riporta panorama.it