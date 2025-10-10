DiVincenzo | Volevo fare l' Europeo con l' Italia ma

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donte DiVincenzo, guardia dei Minnesota Timberwolves, parla per la prima volta dell'assenza con l'Italia dopo aver preso il passaporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

divincenzo volevo fare l europeo con l italia ma

© Gazzetta.it - DiVincenzo: "Volevo fare l'Europeo con l'Italia, ma..."

In questa notizia si parla di: divincenzo - volevo

Italia, niente Europeo per DiVincenzo: infortunato. Al suo posto Thompson - In una conferenza stampa nella sede del Coni Lombardia a Milano, Gigi Datome, coordinatore dell’attività del settore squadre nazionali maschili, e il ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Divincenzo Volevo Fare Europeo