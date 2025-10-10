DiVincenzo | Per l' Europeo non mi sentivo pronto I piani non cambiano voglio giocare in maglia azzurra

Il giocatore dei Timberwolves parla per la prima volta dell'assenza con l'Italia dopo aver preso il passaporto: "Riccardo Fois mi ha detto del cambio in panchina, non sapevo nulla. Sono in contatto coi i vertici federale, ci aggiorniamo l'estate prossima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

