DiVincenzo | Per l' Europeo non mi sentivo pronto I piani non cambiano voglio giocare in maglia azzurra
Il giocatore dei Timberwolves parla per la prima volta dell'assenza con l'Italia dopo aver preso il passaporto: "Riccardo Fois mi ha detto del cambio in panchina, non sapevo nulla. Sono in contatto coi i vertici federale, ci aggiorniamo l'estate prossima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
PORTE APERTE A DIVINCENZO «Nessuna preclusione», dice coach Luca Banchi: «La figura del giocatore naturalizzato ha sempre fatto parte della Nazionale». Intanto la guardia è pronta all'inizio della stagione NBA e si dice essere al «110%».
