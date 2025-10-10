Diventare genitori fa perdere gli amici? Il racconto di una mamma | Dopo il parto nessuno si è più fatto vivo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la nascita della sua prima figlia, una madre australiana ha smesso di aggiornare amici e conoscenti sulla sua vita familiare visto che nessuno si faceva più sentire. Il suo racconto su TikTok è diventato virale, avviando una riflessione sulla solitudine delle madri e su come la maternità trasformi amicizie e relazioni, spesso lasciando le donne più isolate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

