Disumana ignoranza Mentana sbotta sui social dopo l’addio a Sottocorona | cos’è successo

Tvzap.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della morte improvvisa di Paolo Sottocorona ha scosso profondamente il mondo della televisione italiana. Il meteorologo di La7, amato dal pubblico per la sua competenza e il suo garbo, si è spento a 77 anni per un malore improvviso, pochi minuti dopo essere andato in onda con le sue ultime previsioni. Una perdita inaspettata che ha generato un’ondata di affetto e ricordi, ma anche polemiche a causa di alcuni commenti complottisti sul web. A difendere la memoria del collega è intervenuto con fermezza Enrico Mentana, che ha reagito con parole dure contro chi ha infangato un momento di dolore collettivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

