C’era una volta un attaccante, un fulmine in campo capace di trasformare ogni tocco in una minaccia per la porta avversaria. Le sue volate erano inni alla gioia sportiva, e i suoi gol hanno fatto esultare stadi in tutta Europa, dalla Germania all’Inghilterra, culminando con la gloria di rappresentare la sua nazione nei più grandi tornei internazionali, persino dopo aver superato un ostacolo che avrebbe fermato chiunque. Ma dietro l’immagine dell’eroe indistruttibile, si nascondeva un dramma silenzioso. Le sue gesta erano state pagate con un prezzo altissimo: la salute. Anni di gioco agonistico e l’uso prolungato di farmaci, somministrati per permettergli di calpestare il prato verde nonostante il dolore, avevano compromesso irrimediabilmente i suoi reni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Distrutto dai farmaci”, campione ridotto così. La storia è incredibile