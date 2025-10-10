dissequestro quote vitali decisive le dimissioni di cristian dalla expand

Bergamo. Sono passati solamente un paio di giorni da quando la Procura cittadina ha confermato, con una breve nota, di aver revocato il sequestro delle quote societarie alle due società del Gruppo Vitali coinvolte nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta. Secondo il Corriere Bergamo tra le condizioni necessarie per accogliere l’istanza dai legali degli imprenditori con i quali le interlocuzioni sono state continue, c’erano anche le dimissioni di Cristian Vitali dalla carica di amministratore unico della Expand Srl. Il sequestro, del valore di 50 milioni di euro, era stato eseguito a fine luglio dalla Guardia di Finanza e aveva destato parecchio clamore, vista la rilevanza del gruppo nei principali cantieri di Bergamo e provincia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

