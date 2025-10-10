Dispersione scolastica in Liguria un giovane su dieci lascia gli studi prima del diploma
In Liguria il 9% dei giovani tra i 18 e i 24 anni hanno lasciato la scuola prima del tempo e hanno al massimo la licenza media. Un dato poco più basso della media nazionale (9,8%). Se la percentuale italiana fosse uguale a quella ligure, avremmo già raggiunto l'obiettivo fissato dall'agenda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
