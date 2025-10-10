Disordini all' interno del locale e nel piazzale chiusa discoteca a Bastia Umbra

10 ott 2025

Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno proceduto alla notifica e all’esecuzione del decreto del questore della Provincia di Perugia di revoca della licenza di esercizio nei confronti di una discoteca del comune di Bastia Umbra.Il provvedimento è stato assunto a causa del ripetersi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

