Discariche e siti contaminati retaggio di un passato che per Reggio Calabria è ancora presente

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel solo territorio metropolitano di Reggio Calabria è stato registrato un numero significativo di discariche abusive in fiumare e aree degradate. Secondo i carabinieri forestali, nel 2024 sono stati effettuati circa 58 mila controlli e 1.383 persone denunciate per circa 1.900 illeciti ambientali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discariche - siti

Discariche abbandonate, la Regione sborsa 85 milioni per chiudere 13 siti: ci sono Foggia e Cerignola

"Istruzione come unica arma utile": alla Mediterranea focus su discariche e siti contaminati

discariche siti contaminati retaggioAll’UniRc evento su bonifica e messa in sicurezza di discariche e siti contaminati - Il dipartimento di agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, ospita un importante evento, venerdì 10 ottobre alle 10:00 n ... Riporta cn24tv.it

Ex fabbriche e discariche: ecco quali sono i 1400 siti contaminati in Emilia-Romagna - Tutti luoghi accomunati da una condizione: sono contaminati o potenzialmente contaminati, quindi ... Scrive bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Discariche Siti Contaminati Retaggio