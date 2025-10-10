Discarica abusiva di tessuti e rifiuti scoperta in pieno centro | scatta il sequestro
La polizia locale di Afragola, alcuni giorni fa, ha effettuato una ispezione in un garage del posto con accesso da via Pascoli. Gli agenti giunti sul posto hanno accertato che un il locale, ubicato nel pieno centro abitato, era stato adibito a discarica abusiva di materiali tessili e rifiuti vari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
