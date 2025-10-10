Disastro strade a Villaricca annunciata asfaltatura dopo denunce e polemiche

Teleclubitalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una situazione indegna che andava avanti da oltre 2 mesi. Strade interessate da una grave dissesto stradale a Villaricca dopo i lavori iniziati in estate. Polvere e slalom tra le pericolose voragini nella zona tra via Enrico Fermi e via Giancarlo Siani. Uno scempio denunciato diverse volte anche dalla nostra redazione, ascoltando residenti e automobilisti. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

