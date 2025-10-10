DIS’ART MANTE L’arte come resistenza poetica e disarmo interiore
Dal 18 al 30 ottobre 2025, la CathArt Gallery di Varese ospita la mostra bipersonale “”, un intenso dialogo visivo tra Francesca Thermes e Cristiano Emanuele Ranghetto (C.R.E.!), a cura di Carla Pugliano. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 ottobre alle ore 18:00, con la partecipazione del critico e giornalista Andrea Barretta, figura di rilievo nel panorama artistico contemporaneo. Nata da una riflessione condivisa sull’impotenza e lo smarrimento che attraversano il nostro tempo, la mostra si presenta come una dichiarazione di intenti. 🔗 Leggi su 900letterario.it
