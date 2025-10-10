Disagi al mercato di Botteghelle per jersey tra gli stalli | presto un confronto con i commercianti sul riordino dell' area
Un imprevisto ha creato disagi questa mattina ai commercianti del mercato del venerdì a Botteghelle. I rappresenti di Ana-Ugl, Salvatore Alessandria e Michele Floro, rispettivamente presidente regionale e provinciale del sindacato, denunciano l'improvvisa apparizione nell'area mercatale di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: disagi - mercato
Mercato delle Erbe. Cantiere lumaca al 40%. La spesa è uno slalom tra disagi e cali di vendite
Una pozza sotto le mura di Como: disagi al mercato mercerie di Como
Mercato con spazi ridotti per la sagra della rana: disagi per gli ambulanti
Roma, protesta al Mercato Talenti: viabilità modificata, incassi in calo Monta la protesta a Roma per le modifiche alla viabilità tra via Nomentana, Casal Boccone e San Basilio, che stanno creando gravi disagi a commercianti e residenti. A farne le spese è - facebook.com Vai su Facebook