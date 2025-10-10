Disagi al mercato di Botteghelle per jersey tra gli stalli | presto un confronto con i commercianti sul riordino dell' area

Un imprevisto ha creato disagi questa mattina ai commercianti del mercato del venerdì a Botteghelle. I rappresenti di Ana-Ugl, Salvatore Alessandria e Michele Floro, rispettivamente presidente regionale e provinciale del sindacato, denunciano l'improvvisa apparizione nell'area mercatale di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it