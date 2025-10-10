Diritto all’indennità per le ferie non godute dei docenti precari il punto della questione
Il Tribunale di Milano riconosce ai docenti a tempo determinato il diritto all’indennità per ferie non godute: le sospensioni delle lezioni non equivalgono a ferie d’ufficio.. Una nuova e significativa pronuncia arriva dal Tribunale di Milano, che con sentenza del 9 ottobre 2025 ha riconosciuto ai docenti a tempo determinato il diritto all’indennità per le ferie non godute, ribadendo un principio fondamentale di equità e tutela dei lavoratori della scuola. I docenti precari non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni Il Tribunale ha affermato con chiarezza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche, come le vacanze natalizie o pasquali, non possono essere considerati ferie per i docenti a tempo determinato, in assenza di una loro esplicita richiesta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
diritto - indennit
