Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Si avvicina il doppio impegno dell’Italia di Gattuso, che domani sera giocherà in casa dell’Estonia per provare a ipotecare almeno il secondo posto in attesa dello scontro diretto con Israele che può indirizzare definitivamente il girone. Nella speranza che la Norvegia possa perdere qualche punto. Gattuso (LaPresse) – calciomercato.it Per farlo il ct Gattuso sta ancora studiando la formazione per sciogliere gli ultimi dubbi. Al vaglio una Nazionale con Kean e Retegui in attacco e altri due esterni molto offensivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 10 ottobre: Origi rescinde col Milan, annuncio Pastorello su Inzaghi LIVE