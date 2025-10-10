Dipendenze un aiuto anche per chi resta nell’ombra | la Fondazione Genovese offre supporto gratuito alle famiglie

Uno sportello psicologico, consulenze online e materiali informativi per affrontare la tossicodipendenza in ambito familiare In Italia migliaia di persone si trovano ad affrontare, spesso nel silenzio e nell’isolamento, le conseguenze della tossicodipendenza di un proprio caro. Familiari, partner e amici si trovano spesso privi di strumenti e punti di riferimento, stretti tra l’urgenza dell’aiuto e la paura del giudizio. Per rispondere a questa esigenza concreta è nata la  Fondazione Genovese, un progetto di ascolto e orientamento completamente gratuito, disponibile online su scala nazionale. Un progetto che nasce dall’esperienza personale Alla base dell’iniziativa c’è la storia di  Laura, sorella dell’ex imprenditore  Alberto Maria Genovese, coinvolto negli scorsi anni in vicende legate alla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

