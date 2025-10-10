Inter News 24 Diouf Inter, le ultime sul possibile utilizzo del nuovo centrocampista francese con Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli. Andy Diouf avrà oggi l’opportunità di farsi notare nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua stagione secondo Tuttosport. Finora, il centrocampista francese dell’ Inter ha avuto poco spazio, con 11 minuti giocati contro il Torino e 15 minuti contro la Cremonese, mostrando buone iniziative, ma anche qualche errore, come la palla persa che ha portato al gol avversario nella partita con i grigiorossi. Questa amichevole rappresenta una chance fondamentale per Diouf, che dovrà dimostrare la sua versatilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Diouf Inter, dubbi sul suo ruolo a centrocampo: Chivu si aspetta queste risposte con l'Atletico Madrid