Dinosauri vivi al teatro Cilea | esperienza incredibile
Il teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, domenica 19 ottobre, si prepara ad accogliere un evento davvero straordinario e fuori dal comune: lo spettacolo "Dinosauri vivi", ideato da Flavio Colombaioni, erede di una delle più celebri famiglie circensi italiane. 1° spettacolo ore 16,30- 2°. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: dinosauri - vivi
Il teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento davvero straordinario e fuori dal comune: lo spettacolo “Dinosauri VIVI”, ideato da Flavio Colombaioni, erede di una delle più celebri famiglie circensi italiane. L’evento, reso pos - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, arrivano i “Dinosauri VIVI”: al Cilea uno spettacolo unico tra tecnologia e fantasia - Al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria arriva “Dinosauri VIVI”: uno show unico con dinosauri animatronic, comicità e messaggi educativi ... Scrive citynow.it