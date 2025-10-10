Dimore Storiche archivi e biblioteche si svelano al pubblico anche in Lombardia | dove e quando

Bergamo, 10 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna l’appuntamento con “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) che apre gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto, disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro . che tramandano le preziose tracce del nostro passato e sono linfa vitale per il nostro futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

