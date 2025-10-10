Dimore Storiche archivi e biblioteche si svelano al pubblico anche in Lombardia | dove e quando

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 10 ottobre 2025 – Sabato 11 ottobre torna l’appuntamento con “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) che apre gratuitamente al pubblico biblioteche e archivi privati delle famiglie e delle imprese famigliari italiane: un vasto patrimonio di documenti, mappe, pergamene, foto, disegni d’artista e di stilisti, libri contabili di aziende vinicole, eccezionali raccolte librarie e molto altro . che tramandano le preziose tracce del nostro passato e sono linfa vitale per il nostro futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dimore storiche archivi e biblioteche si svelano al pubblico anche in lombardia dove e quando

© Ilgiorno.it - Dimore Storiche, archivi e biblioteche si svelano al pubblico anche in Lombardia: dove e quando

In questa notizia si parla di: dimore - storiche

Castelli Aperti: il 24 agosto un viaggio tra dimore storiche e borghi antichi del Piemonte

Viaggio nel tempo: le Dimore Storiche del Pinerolese aprono ai visitatori

Festival della Tuscia, concerti tra borghi e dimore storiche

dimore storiche archivi bibliotecheAprono archivi e biblioteche, sabato 11 torna Carte in dimora - Torna sabato 11 ottobre l'appuntamento con "Carte in Dimora. Secondo ansa.it

dimore storiche archivi bibliotecheArchivi e dimore storiche, aperture straordinarie in Toscana: ecco i luoghi inediti aperti al pubblico - Sabato 11 ottobre l'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche italiane apre gratuitamente spazi privati delle grandi famiglie italiane e di istituzioni museali, religiose e laiche ... Segnala intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Dimore Storiche Archivi Biblioteche