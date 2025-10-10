Dimore storiche aperte al pubblico Dalla Normale fino a Volterra

L’Archivio storico Palazzo della Carovana domani aprirà le porte al pubblico per l’iniziativa toscana Archivi.Doc che si svolge all’interno dell’evento nazionale ‘Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storia tra passato e futuro’ promossa dall’associazione Dimore storiche italiane (Adsi). Una giornata di visite straordinarie e gratuite ad oltre 40 archivi, tra privati delle grandi famiglie italiane e di istituzioni museali, religiose e laiche. Di questi cinque si trovano nel territorio pisano. Per l’occasione, la Scuola Normale Superiore propone visite guidate dal titolo ‘Storie di cibo e di uomini’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dimore storiche aperte al pubblico. Dalla Normale fino a Volterra

In questa notizia si parla di: dimore - storiche

Castelli Aperti: il 24 agosto un viaggio tra dimore storiche e borghi antichi del Piemonte

Viaggio nel tempo: le Dimore Storiche del Pinerolese aprono ai visitatori

Festival della Tuscia, concerti tra borghi e dimore storiche

Faenza, con «Dimore storiche» sabato 11 ottobre apre l’Archivio Pignatelli e la Casa Bendandi - facebook.com Vai su Facebook

Le dimore storiche del #FVG aprono i loro archivi. Per la prima volta coinvolto l'Archivio della Fondazione Roberto Capucci di #VillaManin @dimorestoriche - X Vai su X

Dimore storiche aperte al pubblico. Dalla Normale fino a Volterra - L’Archivio storico Palazzo della Carovana domani aprirà le porte al pubblico per l’iniziativa toscana Archivi. Da lanazione.it

“Carte in Dimora”: in Friuli Venezia Giulia le dimore storiche aprono archivi e biblioteche al pubblico - In Friuli Venezia Giulia saranno cinque le dimore storiche che metteranno a disposizione i propri archivi e scaffali preziosi, aprendo le porte al pubblico per una giornata dedicata alla memoria e ... Riporta nordest24.it