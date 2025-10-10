Dimmi La Verità | Sara Kelany | No ai certificati di verginità e al velo integrale
Ecco #DimmiLaVerità del 10 ottobre 2025. Ospite Sara Kelany (Fdi). L'argomento del giorno è: No al certificato di verginità e al velo integrale". A Dimmi La Verità la responsabile immigrazione di Fdi Sara Kelany illustra la proposta di legge contro il separatismo religioso. Vietato il velo integrale. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dimmi - verit
Ecco #DimmiLaVerità del 9 ottobre 2025. Ospite Francesca Pascale. L'argomento del giorno è: "Gaza, Flotilla, Francesca Albanese, diritti civili, politica e preziosi ricordi del presidente Berlusconi". - facebook.com Vai su Facebook
Non ho difese ma ho scelto di essere libera Adesso è la verità l'unica cosa che conta Dimmi se farai qualcosa se mi stai sentendo Avrai cura di tutto quello che ti ho dato Dimmi siamo nella stessa lacrima come un sole e una stella Luce che cade dagli occhi @ - X Vai su X
Sara Kelany: "Almasri non è stato riportato a casa con un volo di Stato ma rimpatriato in quanto soggetto pericoloso" - responsabile immigrazione): "Almasri non è stato riportato a casa con un volo di Stato ma rimpatriato in quanto soggetto pericoloso. Scrive la7.it
Toni Ricciardi (Pd) e Sara Kelany (FdI) ospiti di Start - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it