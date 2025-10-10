Dimmi La Verità | Sara Kelany | No ai certificati di verginità e al velo integrale

Laverita.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 10 ottobre 2025. Ospite Sara Kelany (Fdi). L'argomento del giorno è: No al certificato di verginità e al velo integrale". A Dimmi La Verità la responsabile immigrazione di Fdi Sara Kelany illustra la proposta di legge contro il separatismo religioso. Vietato il velo integrale. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 sara kelany no ai certificati di verginit224 e al velo integrale

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Sara Kelany: «No ai certificati di verginità e al velo integrale»

In questa notizia si parla di: dimmi - verit

Sara Kelany: "Almasri non è stato riportato a casa con un volo di Stato ma rimpatriato in quanto soggetto pericoloso" - responsabile immigrazione): "Almasri non è stato riportato a casa con un volo di Stato ma rimpatriato in quanto soggetto pericoloso. Scrive la7.it

Toni Ricciardi (Pd) e Sara Kelany (FdI) ospiti di Start - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Sara Kelany