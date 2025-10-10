DiMartedì Meli zittisce Di Cesare | Parli del mio giornale?

Premessa d’obbligo: per Donatella Di Cesare le elezioni regionali in Calabria sono andate non male ma malissimo. Forse ancora peggio che per Pasquale Tridico, il candidato governatore del centrosinistra finito dietro al riconfermatissimo Roberto Occhiuto di 18 punti. In questa debacle giallorossa, la professoressa in lista con Alleanza Verdi e Sinistra e diventata famosa per le posizione “controcorrente” su Russia e Ucraina è finita schiacciata, tanto da restare addirittura fuori dal Consiglio regionale. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, mostra ancora evidenti segni di rosicamento, più o meno consapevole, accusando la premier Giorgia Meloni e le forze del centrodestra di aver creato in questi mesi «una ondata di violenza, di odio e di militarizzazione del dibattito pubblico». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

