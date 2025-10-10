Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Federico Dimarco è uno dei giocatori che ha tratto maggiori benefici dal nuovo programma di preparazione fisica voluto da Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro ha migliorato in modo significativo la sua condizione muscolare, arrivando ad essere più tonico e resistente. Questo lavoro ha permesso a Dimarco di completare più partite intere rispetto alla scorsa stagione, quando riuscì a farlo solo in sette occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco Inter, con Chivu è arrivata la svolta: il dato che impressiona