Diletta Leotta | Quella volta che mi sono sentita violata nella mia identità e libertà

La conduttrice è tornata sul trauma vissuto nel 2016, quando furono diffuse foto intime rubate. "La colpa non è mai della vittima", ha spiegato.

Nel 2016 la sua vita è stata travolta dalla diffusione senza consenso di alcune foto intime. Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambassador di Meta per la sicurezza online - X Vai su X

Diletta Leotta: "Quella volta che mi sono sentita violata nella mia identità e libertà" - In una lunga intervista, Diletta Leotta ha parlato delle foto intime rubate dagli hacker. Come scrive msn.com

“Pensavo la mia vita fosse finita”: la confessione di Diletta Leotta - La vita cambiata dopo la diffusione di contenuti intimi: Diletta Leotta racconta i dettagli mai svelati prima e come ha affrontato tutto. Segnala donnaglamour.it