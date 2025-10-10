Diletta Leotta | Quando le mie foto intime sono state diffuse pensavo che la mia vita fosse finita Ora so che la colpa non è mai della vittima Denunciate non vergognatevi

Nel 2016 la sua vita è stata travolta dalla diffusione senza consenso di alcune foto intime. Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambassador di Meta per la sicurezza online. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Diletta Leotta: «Quando le mie foto intime sono state diffuse pensavo che la mia vita fosse finita. Ora so che la colpa non è mai della vittima. Denunciate, non vergognatevi»

