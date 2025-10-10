Diletta Leotta | Le mie foto intime online mi sentii violata
È un messaggio di forza quello di Diletta Leotta e un invito a non arrendersi, denunciando. La conduttrice ha ricordato, dieci anni dopo, uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita. Era il 2016 quando le foto intime di Diletta vennero sottratte illegalmente dal suo iCloud e in seguito diffuse online insieme al suo numero di telefono. Una violazione della privacy enorme che sconvolse la presentatrice, all’epoca 26enne e agli inizi della sua carriera. Il dolore di Diletta Leotta per le foto intime rubate. Diletta Leotta, a distanza di dieci anni, ricorda ancora bene quel giorno terribile quando una sua amica la chiamò per dirle che alcune sue foto intime erano finite online e il telefono della conduttrice iniziò a squillare, con chiamate e messaggi di sconosciuti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nel 2016 la sua vita è stata travolta dalla diffusione senza consenso di alcune foto intime. Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambassador di Meta per la sicurezza online - X Vai su X
