È iniziato tutto con un messaggio da parte di un'amica: «Hai visto le foto che stanno girando in rete?». Era il 2016, Diletta Leotta aveva 26 anni ed era all'inizio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diletta Leotta e le foto intime rubate: «Avevo 26 anni, mi sentii paralizzata. Pensavo che la mia vita fosse finita»

Nel 2016 la sua vita è stata travolta dalla diffusione senza consenso di alcune foto intime. Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambassador di Meta per la sicurezza online - X Vai su X

Diletta Leotta: «Quando le mie foto intime sono state diffuse pensavo che la mia vita fosse finita. Ora so che la colpa non è mai della vittima. Denunciate, non vergognatevi» - Oggi, a 34 anni, Diletta Leotta racconta quel trauma, il percorso per superarlo e il suo impegno come Ambas ... Segnala vanityfair.it