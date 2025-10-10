Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la vita dei cittadini e la tenuta dei territori

Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Partito Democratico) ha presentato una risoluzione in Assemblea legislativa per chiedere alla Giunta dell’Emilia-Romagna di attivarsi con il Governo al fine di sostenere gli impianti di distribuzione carburanti situati nelle aree montane e marginali della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

