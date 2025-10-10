Difende la ragazza | accoltellato L’aggressore sotto processo accusato di tentato omicidio

Un giovane che fa degli apprezzamenti pesanti a una ragazza in compagnia del suo ragazzo, lui che prende le sue difese, l’altro che gli affibbia all’improvviso una coltellata al torace e si dà alla fuga, l’arrivo del 118 che trasporta il ferito al Pronto soccorso di Campostaggia, da dove viene poi dimesso con una prognosi di 8 giorni, l’aggressore che poco dopo viene individuato e arrestato dai carabinieri. E’ il ‘film’ di quanto accaduto il 10 luglio di due anni fa in un locale pubblico di San Gimignano, in pieno centro storico. L’udienza preliminare per tentato omicidio avrebbe dovuto svolgersi nella mattinata di ieri al Tribunale di Siena, ma è stata rinviata al 30 ottobre perché l’imputato, di origine nordafricana, residente a San Gimignano e attualmente detenuto per altre cause, non ha potuto essere presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Difende la ragazza: accoltellato. L’aggressore sotto processo accusato di tentato omicidio

