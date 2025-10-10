Diego Lopez Juve retroscena sull’ex Lens | cosa è successo in queste ultimissime settimane Il punto sul possibile nuovo ds

Diego Lopez Juve: l’opzione come nuovo ds non ha convinto del tutto la dirigenza, che sembra ora orientata a puntare su un altro profilo. La Juventus è in dirittura d’arrivo per la scelta del nuovo direttore sportivo, ma uno dei candidati inizialmente accreditati a ricoprire il ruolo sembra essersi defilato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’opzione Diego Lopez, ex dirigente del Lens e profilo apprezzato in ambito internazionale, non avrebbe convinto del tutto la dirigenza bianconera. Questo allontanamento è significativo e spinge l’ago della bilancia verso un altro nome. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

