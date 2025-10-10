Diego Basso porta al Nuovo la musica dei Queen in versione da orchestra sinfonica

Mercoledì 15 il Teatro Nuovo ospita il concerto 'Diego Basso plays Queen' che vede protagonista il noto direttore Diego Basso (nella foto) per uno show che unisce l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy e le melodie dei Queen.Un viaggio emozionante attraverso i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

