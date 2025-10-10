Diecimila pro Pal a Udine Fedriga | Alimentano lo scontro è indecente vergognoso e incivile
Indecente, vergognoso e incivile. Sono questi i tre aggettivi che oggi 10 ottobre Massimiliano Fedriga, al margine dell'inaugurazione dello stand di Io Sono Fvg nel villaggio Barcolana, ha utilizzato per definire le frange estreme dei cortei pro Palestina che nelle scorse settimane sono andati in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
“Fuori non si respira una bellissima aria. Martedì andremo a Udine e ci saranno 10mila fuori e 5mila dentro, capisco la preoccupazione. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono”. Gennaro Gattuso questa volta non - facebook.com Vai su Facebook
