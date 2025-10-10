Dieci sagre del weekend da non perdere | castagne polenta vino e non solo Dove andare
Cominciano le feste d'autunno nei paesi. L'aria si fa più fresca ma è comunque godibile. E nei menu compaiono tutti i piatti classici di questo periodo: funghi, polenta, castagne. C'è di che sbizzarrirsi nelle varie iniziative organizzate dalle Proloco e dalle associazioni sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dieci sagre del weekend da non perdere: castagne, polenta vino e non solo. Dove andare - E nei menu compaiono tutti i piatti classici di questo periodo: funghi, polenta, castagne. Scrive lanazione.it
Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre - Tradizioni, sapori e divertimento: i borghi e le città della regione si animano con eventi per tutti i gusti. Riporta ilrestodelcarlino.it