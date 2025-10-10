Dieci liste e 77 candidati per pochi posti in consiglio regionale | il punto sulle elezioni

Si sta per chiudere un mese intenso di campagna elettorale che ha visto impegnati i 77 candidati che corrono per il consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Arezzo. Nel corso degli innumerevoli impegni elettorali più volte sono arrivati in città e negli altri comuni della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: dieci - liste

Dieci liste, dieci candidati. Il confronto voluto da La Nazione

Cagliari. «La Sardegna non può più limitarsi a gestire l’ordinario. Con oltre 70mila abitanti persi in dieci anni, un tasso di occupazione fermo al 57,7%, stipendi e pensioni inferiori alla media nazionale, disoccupazione giovanile al 35% e liste d’attesa sanitarie - facebook.com Vai su Facebook

Dieci liste, dieci candidati. Il confronto voluto da La Nazione - Mercoledì 8 ottobre, al Naturart Village, sarà possibile ascoltare le varie posizioni per un voto più consapevole ... msn.com scrive

Assisi, la corsa a sindaco. Dieci liste e 160 candidati per Stoppini e Cicogna - Sono state regolarmente depositate le liste per le elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Come scrive lanazione.it