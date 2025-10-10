Dicomano presentazione del libro ‘La via delle Grazie’ di Silvia Mecheri

Firenze, 10 ottobre 2025 – Silvia Mecheri si definisce l’Agatha Christie del Mugello e il 18 ottobre presenterà il suo libro ‘La via delle Grazie’ alla biblioteca di Dicomano, alle ore 17 a ingresso libero. Insieme all’autrice ci saranno i professori Bruno Becchi, già autore di numerose pubblicazioni di storia contemporanea e poesie, e Marco Pinelli, docente e storico dell’arte. A introdurre l’incontro sarà il sindaco di Dicomano, Massimiliano Amato. Cesare Dotti è un placido scapolo di mezz’età, che dopo alcuni sogni premonitori, torna dopo molti anni a I Colli, un paesino immaginario nella Toscana degli inizi del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

