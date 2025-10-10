Di nuovo in aula per la tragedia di Rigopiano | via all' appello bis di Perugia dieci gli imputati

Si torna in aula oggi, venerdì 10 ottobre, per il processo sulla tragedia di Rigopiano dove, il 18 gennaio del 2017, morirono 29 persone. E alla corte d’appello di Perugia che si celebra l’appello bis dopo la decisione del 3 dicembre della cassazione che ha parzialmente accolto l’impianto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

nuovo aula tragedia rigopianoRigopiano: domani a Perugia l’appello bis sulla tragedia dell’hotel - Domani, 10 ottobre, a Perugia prenderà il via il processo di appello bis disposto dalla Cassazione dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado emessa da ... Si legge su umbria24.it

RIGOPIANO: SI APRE PROCESSO BIS PER 10 IMPUTATI, - PESCARA – Riparte domani il processo per la strage di Rigopiano, l’hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la quale morirono 29 persone: domani mattina alle 9, presso la ... Scrive abruzzoweb.it

