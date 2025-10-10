Di Gregorio Juve scenari ribaltati nel caso di un possibile arrivo di Maignan in bianconero | quale sarebbe il futuro dell’ex Monza? Quel campionato lo accoglierebbe volentieri | i dettagli

Di Gregorio Juve, scenari ribaltati nel caso di un possibile arrivo di Maignan: tutti gli aggiornamenti. La suggestione Mike Maignan accende il calciomercato Juve, ma apre anche un interrogativo sul futuro dell’attuale numero uno, Michele Di Gregorio. Che ne sarebbe del portiere italiano se i bianconeri dovessero affondare il colpo per il fuoriclasse del Milan? Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe già un piano. L’interesse per Maignan non nasce da una bocciatura di Di Gregorio. L’idea della Juventus è quella di cogliere una straordinaria opportunità di mercato per aumentare non solo la qualità, ma soprattutto il tasso di “personalità” e leadership della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

