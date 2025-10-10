Di Gregorio e l’ombra di Maignan | la Juventus valuta nuovi scenari per la porta bianconera

La suggestione Mike Maignan scuote il calciomercato e ridisegna i piani della Juventus. Il nome del portiere del Milan, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, è tornato prepotentemente nel radar bianconero. Ma la possibile trattativa per il francese apre una domanda inevitabile: quale sarebbe il futuro di Michele Di Gregorio? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juve avrebbe già delineato le possibili mosse. L’idea non nasce da una bocciatura dell’attuale numero uno, ma dalla volontà di cogliere una straordinaria opportunità di mercato. Maignan, in scadenza con il Milan e con un rinnovo ancora lontano, rappresenta un’occasione rara per innalzare il livello tecnico e carismatico della squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

