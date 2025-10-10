Di corsa nella storia | un successo che parla di ieri e oggi in ricordo della Battaglia di Ortona del 1943

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la quinta volta, Ortona ha fatto rivivere la storia a passo di corsa. La manifestazione "Di corsa nella storia" ha visto all'opera il sodalizio Ortona for Runners, affiancato dalla onlus Crossroads Ortona e dall’Amministrazione Comunale con il prestigioso patrocinio dello Stato Maggiore della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corsa - storia

28 settembre, Corri la Vita compie 23 anni: la storia della corsa

Sampdoria, Menichini: “La corsa con Mazzone è storia, ora sfido il Doria con l’entusiasmo dei giovani”

La 42a corsa in casa di Ohtani, storia per Neto

Auto contromano alla corsa ciclistica, tragedia evitata all'Étoile de Besseges: cosa è successo - Nata nel 1971 nel sud della Francia, l’Étoile de Bessèges è una corsa a tappe breve (cinque frazioni) diventata ormai classica d’apertura del calendario ciclistico europeo nei primissimi giorni della ... Come scrive corriere.it

I Cuori Olimpici fanno tappa a Pavia per una corsa green nella storia - Dopo il successo della prima tappa a Brescia, il viaggio del cuore olimpico si ferma a Pavia, confermando l'impegno di Regione Lombardia nel valorizzare il territorio attraverso lo sport e la storia. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Storia Successo Parla