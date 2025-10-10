di corsa a raccogliere i mozziconi torna la maratona ecologica

Una maratona ecologica per ripulire il cuore di Forlì dai rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigarette. È in programma domani dalle 9.30 nel centro storico una nuova tappa di ’Di Corsa per l’Ambiente’, iniziativa itinerante e consolidata ideata ed organizzata da Alea Ambiente in collaborazione con il Comune di Forlì. Quest’anno l’attenzione è puntata in particolare sul recupero dei mozziconi di sigaretta gettati a terra che, attraverso il loro riciclo, possono trasformarsi da sostanze inquinanti a materiali ecosostenibili. Per l’occasione sarà presente Human Maple, startup che recupera i filtri di sigarette trasformandoli da rifiuto molto diffuso destinato ad essere incenerito a materiale termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti come piumini, giubbotti, peluche o divani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

