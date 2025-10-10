Devi andare ai pacchi al posto di Gennarino Pieraccioni e Malgioglio si beccano a Tale e Quale Show

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siparietto a Tale e Quale Show tra Leonardo Pieraccioni e Cristiano Malgioglio. Il regista toscano scherza con il giudice e gli dice che dovrebbe stare al posto di Gennarino ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

