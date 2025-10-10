Devastante impatto frontale tra due veicoli | per Lidano 50 anni non c’è stato nulla da fare Il tremendo scontro a Tor San Lorenzo
Lidano Paladinelli, 50 anni, residente ad Ardea, l'uomo deceduto nello scontro frontale avvenuto mercoledì alle 23 sul lungomare di Tor San Lorenzo, all'altezza dell'incrocio con via Lungomare dei Troiani. Coinvolte una Mercedes Classe A e una Jeep Renegade: l'impatto è stato devastante. Per il cinquantenne, alla guida della Mercedes, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I feriti a bordo della Jeep Renegade. Gli occupanti della Jeep Renegade sono stati soccorsi dal 118. Una donna di 37 anni, originaria di Palermo e residente a Roma, è stata trasportata al Sant'Eugenio: è in prognosi riservata e in pericolo di vita.
