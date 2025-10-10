Destituito il presidente L’intero Paese piomba nel caos | cosa succede

Quella trascorsa è stata senz’altro una notte carica di tensione: il cuore politico di un intero Paese ha subito uno scossone senza precedenti. Un’aula di parlamento gremita, sguardi tesi e parole sospese: tutto si è consumato in poche ore, tra emozioni forti e un’aria quasi irreale. In questo scenario drammatico per la stabilità, la più alta figura istituzionale si è vista privare di ogni potere facendo piombare il Paese nel caos con proteste e manifestazioni sorte nelle strade. La sorpresa più grande? L’assenza totale della protagonista, che non ha scelto né la parola né la difesa. Un silenzio che è risuonato come un segnale di resa, tra chi aspettava una reazione e chi, invece, vedeva già scritta la fine di un’era. 🔗 Leggi su Tvzap.it

