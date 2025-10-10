Destituito il presidente Il Paese intero piomba nel caos
Il Parlamento del Perù ha votato nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre per la destituzione della presidente Dina Boluarte, approvando con 118 voti favorevoli su 122 la mozione di impeachment per « incapacità morale permanente ». Una sessione parlamentare ad alta tensione, convocata d’urgenza, ha messo fine a un mandato iniziato nel dicembre 2022, quando Boluarte era subentrata alla presidenza dopo la caduta di Pedro Castillo. La presidente, 63 anni, non si è presentata in aula, né ha nominato un avvocato per esercitare il suo diritto di difesa. Il capo del Congresso, José Jerí, ha annunciato che la decisione sarà «comunicata immediatamente alla presidenza della Repubblica», assumendo lui stesso – secondo quanto previsto dalla Costituzione – la guida dello Stato ad interim. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
