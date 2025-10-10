Destituita la presidente peruviana Dina Boluarte

Internazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, in carica dal dicembre 2022, in un contesto di crescente insicurezza pubblica. L’incarico è stato assunto dal presidente del parlamento José Jeri, 38 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

destituita la presidente peruviana dina boluarte

© Internazionale.it - Destituita la presidente peruviana Dina Boluarte

In questa notizia si parla di: destituita - presidente

Perù, destituita la presidente Dina Boluarte

Perù, destituita la presidente Buluarte

Perù, destituita la presidente Boluarte

destituita presidente peruviana dinaPerù: troppa criminalità, destituita la presidente Dina Boluarte accusata anche di corruzione - Peru's President Dina Boluarte points to the earrings she is wearing, during a press conference at Government Palace, in Lima, Peru, Friday, April 5, 2024. Riporta primapress.it

destituita presidente peruviana dinaPerù, destituita la presidente Boluarte - Il Parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Destituita Presidente Peruviana Dina