Destituita la presidente peruviana Dina Boluarte
Il parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, in carica dal dicembre 2022, in un contesto di crescente insicurezza pubblica. L’incarico è stato assunto dal presidente del parlamento José Jeri, 38 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: destituita - presidente
Sulla giostra del Perù. Destituita Boluarte dopo le proteste della GenZ: cade il 7° presidente in 9 anni
Perù: troppa criminalità, destituita la presidente Dina Boluarte accusata anche di corruzione
Il Parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità.